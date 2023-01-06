老孫破荒 熱刺大勝

周三英超，熱刺球星哈利卡尼梅開二度，加上孫興民入一球成功打破聯賽八場入球荒，領軍作客4:0大炒水晶宮，逼近前四。雙方上半場互無紀錄，直至換邊後三分鐘，卡尼接應傳中頂入為熱刺先開紀錄，終止球隊連續十場先失波的走勢。五分鐘後，卡尼梅開二度射成2:0。之後，馬特杜靴迪和孫興民再各入一球，最終熱刺大勝4:0。賽後，熱刺續排第五，打多一場下落後第四位的曼聯兩分。

孫興民成功打破聯賽八場入球荒後，更興奮脫掉面罩。他說：「入球的感覺很奇妙，之前腳頭無靈，我覺得對不起隊友。希望這個入球是轉捩點，令我更有信心在稍後繼續入球。」

今場也是卡尼第三百次英超上陣，累計攻入一百九十八球，超越舒利亞成為上陣三百場最多入球紀錄的球員。卡尼直言感到榮幸，他說：「很開心能夠與傳奇舒利亞並肩，我會繼續努力。」