久休復出第一擊 10號兵劏「牛」

■阿迪達寄望伊美路維踢出全能王本色。

■牛津聯屬英甲份子，實力有限。

阿仙奴新星伊美路維上季尾陷入低潮，今季更因傷而缺陣上半季賽事，幸而今晚英格蘭足總盃第三圈，領隊阿迪達透露此子終復出作客鬥英甲的牛津聯。阿迪達早前曾表示伊美路維是球隊下半季英超爭冠的重點，故今晚此子復出勢重拾勇態，領軍取勝晉級作英超備戰，熱捧阿仙奴讓球主客和讓兩球客勝。（無線myTV Super App周二凌晨4:00直播）作為阿仙奴自家青訓，伊美路維上季獲得舉足輕重的十號球衣，而上半季十六場英超交出八個入球和兩次助攻的表現更是亮眼。然而此子狀態其後急速下滑，下半季十九輪僅攻入兩球，到今季更於季初大腿受傷，缺席絕大部份的賽事。雖然狀態以至身體健康都欠佳，但早前阿迪達仍期待他復出：「我知道他復出的過程不簡單，但對於球隊下半季爭冠而言，他的貢獻將會是重點。」阿迪達寄厚望阿仙奴今晚英足盃第三圈作客鬥牛津聯前，伊美路維終克服傷患可以復出，而阿迪達亦寄望這位多功能中場能重拾比賽的感覺：「伊美路維能踢進攻中場、左翼，甚至九號位，不過我希望他首先能重拾比賽的感覺，然後再踢出之前的勇態！他的復出很重要，始終近期我們有不少出色的球員都因傷缺陣。」主隊牛津聯不但止是英甲份子，目前更於廿四隊當中排第十五，實力比起阿仙奴低不止一班，領隊卡爾羅賓遜亦承認實力差距大：「今仗我的球員顯然比阿仙奴的球員更害怕，只不過我們仍然很期待跟目前的英超榜首球隊交手。」因此今晚伊美路維勢不手下留情，踢出表現領軍取勝晉級，備戰下半季英超爭冠，捧「客勝」。