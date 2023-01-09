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連場爆冷

2023-01-09 列印
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周六英格蘭足總盃第三圈連環爆出冷門，先有英超的般尼茅夫主場以2:4不敵英冠榜首般尼出局，再有英超第三的紐卡素（白衫）作客以1:2不敵英甲次席的錫周三，無緣躋身第四圈。
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