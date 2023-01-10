華裔小將阿積士「首騷」 識廣東話有香港身分證

阿積士中場菲慈佔天樂

阿積士周日荷甲作客1:1賽和奈梅亨一仗中，出現一位港人面孔，就是首次為主隊披甲的十九歲中場新星菲慈佔天樂（Kian Fitz-Jim）。這名後備出場十一分鐘的明日之星，母親是香港人，本人擁有香港身分證，據報亦懂得講廣東話，港隊教練安達臣亦曾邀請他入隊。二一年五月起六次進入阿積士一隊大軍名單的佔天樂，今仗終於有落場機會。他於七十九分鐘入替中場簡尼夫泰萊，取得兩次射門，攔截和長傳各一次，傳球成功率亦有九十巴仙，他賽後在社交媒體喜言：「很驕傲第一次在荷甲出場﹗」佔天樂的父親為荷蘭籍蘇里南人，有四分一華裔血統，母親則是香港人，名叫曾雲彩，她常以「天樂仔」稱呼兒子。佔天樂於阿姆斯特丹出世，但有香港身分證，據報亦懂得講廣東話，一九年加入阿積士青年軍，目前是青年軍隊長，本季為球隊於荷乙上陣十九場貢獻五次助攻和一個入球，曾為荷蘭U19代表隊上陣。