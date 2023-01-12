韋利安擲回力鏢 翼襲藍戰士

■藍獅各賽事近七場一勝狀態奇差，領隊樸達（右）備受壓力。

車路士擁有史達寧和薛耶治等多位世界級翼鋒，但各人近期遇上不同問題，球隊亦因此愈踢愈沉。反觀三年前離開藍獅的巴西翼鋒韋利安，今季重返英超貫徹過往簡單直接及勤力的踢法，帶領富咸於英超三連勝，韋利安今晚聯賽補賽主場面對舊主，一於在眾後輩面前展示如何才能在車路士立足，捧富咸三點一倍主勝。（Now611、621台周五凌晨4:00直播）近七場各賽事車路士只得一勝一和五負，期間攻力不濟僅入三球，球隊自躋身成為豪門後一直以雙翼齊飛自豪，如今卻無地自容。藍獅今季從曼城引入英格蘭國腳史達寧，可惜他加盟後未能融入球隊，十五輪聯賽僅得四入球兩助攻，目前更因為大腿肌肉受傷倦勤，與來投四年未有踢出水準的另一位翼鋒基斯甸普列錫齊齊做十字軍，今仗未能候命。車路士還有早前在卡塔爾世界盃為摩洛哥踢出佳績的薛耶治，不過他在藍獅態度欠積極，又不願負擔防守工作，本季十二場各賽事入球和助攻欠奉，加上間中客串翼鋒的美臣蒙特和羅夫度斯卓克亦持續低迷，如今邊路接近癱瘓，領隊樸達直言：「我們最近表現其實不錯，但進攻方面的確要有改善。」以身作則撐起富咸相反三年前被藍獅放棄的韋利安，一度離開歐洲重返巴西效力，今季加盟富咸原本不被外界看好。然而這位三十四歲老將就算沒有過往的爆發力，但他以簡單直接，以及不惜氣力積極回防的踢法重新在英超立足，近三輪英超交出兩次助攻期間領軍全勝，聯賽排名更比舊主高三位排第七。韋利安今仗領軍取勝之餘，還要教曉後輩如何在藍獅立足：「很開心最近能夠帶領球隊不斷取勝。我希望以身作則，成為年輕球員的參考對象。」富咸主勝屬不二之選。