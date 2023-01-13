曼城英聯盃出局

曼城於周三英格蘭聯賽盃八強作客修咸頓遭遇滑鐵盧，整場賽事連一次中目標攻門都沒有，爆冷負0:2。同時藍月領隊哥迪奧拿更遭逢執教生涯第一百場敗仗，以及首次在本土盃賽八強出局，十分失威。英超包尾大幡修咸頓今仗主場面對曼城有超水準發揮，靠錫高馬拿和迪贊尼普各建一功半場兩球領先。藍月下半場換入射手艾寧夏蘭特、中場奇雲迪布尼等主力，表現仍沒有起色，結果全場竟然未有攻門中目標，淨吞兩蛋爆冷八強止步。

哥迪奧拿吞第一百敗

該隊領隊哥迪奧拿更遭逢執教生涯兩項不名譽紀錄，首次於本土盃賽八強下馬，以及第一百場敗仗，他直言：「這是個不好的晚上，球隊完全踢不出水準，表現實在很差，結果由踢得更好的一隊贏出。如果我們不作出改善，周末曼市打吡肯定會輸。」而藍月亦在明晚英超作客曼聯前，終結各賽五場不敗走勢。