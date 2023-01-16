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紅軍脫腳

2023-01-16 列印
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  近年在英格蘭球壇與曼城各領風騷的利物浦，踏入二三年出閘脫腳。紅軍周六英超作客0:3不敵白禮頓，新一年頭兩場聯賽全敗，是三十年來首次。隊長佐敦軒達臣直言，這是領隊高普領軍以來最差的時刻。高普賽後亦雙手合十向球迷道歉，並主動承擔責任：「我們試過轉陣，但未有奏效，這是我的責任。這是一個低潮期，應該沒有一次比目前更差的狀況。」
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