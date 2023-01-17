足總盃重賽 雙重任務 紅軍開運屠「狼」

狼隊中場魯賓尼維斯

利物浦領隊高普

踏入二三年各賽事未嘗一勝的利物浦，今晚馬不停蹄再上征途，在英格蘭足總盃第三圈重賽作客狼隊。紅軍今仗有雙重任務，首先力爭新年首勝，在衞冕之路行前一步；其次就是為斟介領隊高普心儀已久的主隊中場魯賓尼維斯睇辦，並在場上近距離考驗他，一點七倍客勝屬不二之選。（無線myTV Super App周三凌晨3:45直播）利物浦因為中堅華基爾雲迪積克、射手羅拔圖法明奴等七名主力相繼受傷，在二三年仍未敲響勝鼓，英超連敗予賓福特和白禮頓，英足盃又主場2:2賽和狼隊，需要在今晚重賽。面對兵源緊張的問題，紅軍領隊高普堅稱不會透過買人去解決：「我的工作是用好現有球員。我不認為在一個轉會窗口，靠買人就可解決所有問題，只有在夢境裏才會把所有球員帶進來。」高普為中場補強睇辦然而英國《每日郵報》指，紅軍矢志在本月簽入一名新中場，目標就是高普心儀已久的魯賓尼維斯。報道透露利物浦原本計劃在夏天才出手斟介這名廿五歲葡萄牙中場，但他們知道紐卡素亦準備在季尾報價，加上此子與狼隊尚餘年半合約，其身價正逐步下調，目前已降至四千萬歐羅，高普想提早簽入他加強中場傳送和創造能力，一於藉今場近距離考驗此子，據報球會高層亦趁機與狼隊接洽。紅軍戰將今仗定當使出渾身解數，逼使準隊友尼維斯發揮最高水平，而新援鋒將加普就肩負領軍取得二三年首勝的重任。加普來投後各賽事上陣兩次入球和助攻欠奉，但演出漸入佳境，始終他在上半季為燕豪芬於六場盃賽收錄四入球四助攻，勢成狼隊防線心腹大患，紅軍可望順利完成雙重任務，客勝值捧。