樂極忘形

周日英超北倫敦打吡大戰，阿仙奴作客以2:0擊敗熱刺，於榜首拉開次席的曼城到八分的優勢。然而，今仗賽後阿仙奴門將蘭斯達爾和格列沙加（右）跟熱刺球員和球迷發生爭執，幸而領隊阿迪達（左）立即上前拉走兩人，免得他們初則口角繼而動手，除去被禁賽的風險。