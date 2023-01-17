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樂極忘形

2023-01-17 列印
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周日英超北倫敦打吡大戰，阿仙奴作客以2:0擊敗熱刺，於榜首拉開次席的曼城到八分的優勢。然而，今仗賽後阿仙奴門將蘭斯達爾和格列沙加（右）跟熱刺球員和球迷發生爭執，幸而領隊阿迪達（左）立即上前拉走兩人，免得他們初則口角繼而動手，除去被禁賽的風險。
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