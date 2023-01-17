任睇No.1
  • 12º
  • 79%
  • 2023年1月17日 星期二
熱門： 消委會通關年宵高鐵農曆新年

日報新聞 > 體育

勝利歸來

2023-01-17 列印
Previous Next

周六於沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，巴塞隆拿憑藉中場加維、柏迪和前鋒羅拔利雲度夫斯基各建一功，以3:1擊敗有射手賓施馬於補時破蛋的皇家馬德里，捧走自美斯二一年離隊後的首個錦標。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd