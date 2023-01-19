隊友開解 洗邋遢 老孫馬到功「城」

曼城前鋒艾寧夏蘭特

年廿八洗邋遢，今年高開低走的熱刺前鋒孫興民，矢志於今晚虎年最後一擊於英超作客曼城時，掃走烏氣迎兔年。該隊領隊干地謂已找到老孫低迷的原因是出於心理壓力，隊友基斯甸羅美路隨即表示全隊都會努力開解他，有信心助這名南韓射手回復藍月剋星本色，率隊全取三分，冷敲熱刺客勝。（Now611、621台周五凌晨4:00直播）孫興民在虎年原本虎虎生威，五月以二十三球當選二一至二二球季英超神射手，可是在今季愈踢愈沉。這名三十歲南韓射手到第八輪英超才開齋，大演帽子戲法領軍主場6:2大勝李斯特城，之後卻去到第十九輪方再有進帳，開季至今聯賽只入四球，計算各賽事亦僅得六球，早前卡塔爾世界盃亦因面部骨折而無甚表現，四仗只有一次助攻。熱刺領隊干地矢言此子狀態低迷是出於心理壓力：「今季他的入球數字不多，這對球隊影響甚大，因為我們一直依靠他的入球。球員不是機器，是有個性的肉體，我知道他遇上壓力問題，我希望孫興民可以克服，無論有否壓力都取得入球，全隊都會幫助他。」老孫在隊內一向人緣佳，中堅基斯甸羅美路表示大家都會開解他：「我們一直都很支持孫興民，會協助他做得更好。」近年對藍月格外醒神有全隊支持，加上他本身對曼城特別醒神，今仗的確有條件洗邋遢掃走烏氣迎兔年。老孫歷來於各賽事十五次鬥藍月取得七入球三助攻，包括去季英超貢獻兩助攻一入球率隊雙殺對手，並協助球隊在這十五仗收錄八勝一和六負的優勢。再者藍月在各賽事兩連敗，期間共失四球防線欠穩健，孫興民勢可在虎年最後一擊行大運，扒冷博客勝。