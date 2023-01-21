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C朗第一擊獻士哥

2023-01-21 列印
■C朗代表利雅德明星隊取得士哥。
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巴黎聖日耳門周四跟利雅德明星隊進行友賽，最終在C朗拿度首度於沙特阿拉伯士哥之下，聖日耳門仍贏5:4。今仗是美斯和C朗相隔兩年多後再度交手，二人賽前擁抱寒暄，賽後C朗亦在網上貼文，表示很高興在球場上和一眾老朋友相遇。■C朗代表利雅德明星隊取得士哥。
■C朗代表利雅德明星隊取得士哥。
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