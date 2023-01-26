流年不利
上水休憩處 佔枱櫈集團式經營 公園變賭場街坊輸間廠
封關三年，原本水貨客生意旺盛的上水石湖墟，不少店舖關門，即使早前復通關，但自由行客不多，市況未恢復。然而，區內多個休憩公園變得異常熱鬧，有集團趁區內生意淡薄，多人游手好閒，遂搞賭博於多個公園開賭，有公...
2023-01-26
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村民竟要遊客留「買路錢」 劉亦菲新劇帶旺大理沙溪古鎮
藝人劉亦菲主演的新劇《去有風的地方》近日在內地熱播，劇集在大理沙溪古鎮取景，春節期間許多劇迷慕名前往參觀。但有當地村民將之視為「財路」，竟用紅繩攔路，要求遊客停車留下「買路錢」。事件引起社會關注，鎮政...
2023-01-26
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美接連發生槍擊案21人死
美國近日槍擊事件不斷，美國加州日前接連發生兩宗涉及華裔槍手的槍擊案，造成十八人喪命，西北部華盛頓州亞基馬市昨亦發生槍擊事件，一名槍手在一間便利店內外無故射殺三人後，駕車逃走，並致電母親聲稱殺了人，最終...
2023-01-26
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嘉華兔年擬推逾8000伙應市
踏入兔年，發展商準備新一年新盤銷售計劃，嘉華國際預期今年將有6個項目推售，共涉逾8000伙，當中包括3個全新大型合作項目，包括啟德海灣、啟德4A區2號項目及將軍澳日出康城第13期，預計啟德海灣最先推出...
2023-01-26
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港股休市外圍向好 兔年可望紅盤高收
今日是兔年首個交易日，相信大部份投資者都期望可紅盤高開高收。恒指在虎年累挫1757點，但在虎年最後一個交易日成功重越22000點關收爐。展望兔年首日表現，在港股休市期間外圍股市普遍向好，有分析預期今日...
2023-01-26
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過檔馬體 即撼宿敵 迪比揚眉兔氣
馬德里體育會近年從巴塞隆拿簽入多位被遺棄的前鋒，最新一人就是日前加盟的迪比。這些棄將加入牀單軍團後都能重拾第二春，正值廿八歲盛年的迪比亦有力重上高峰，首先在今晚西班牙盃八強領軍作客擊敗同市宿敵皇家馬德...
2023-01-26
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《下流》成大贏家 「車家」食開年飯慶功 林敏驄 江美儀 羅毓儀 祝人人有得撈
今年TVB台慶獎項塵埃落定，「視帝」、「視后」落喺陳山聰及江美儀手上。首拍劇集的林敏驄（大師），亦被網民封為「民選視帝」贏盡口碑。新正頭「車總」林敏驄率「車太」江美儀及細女「蔓蔓」羅毓儀豪食開年飯慶功...
2023-01-26
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辛正兒 - 動若福兔 加快復常步伐｜社論
新年伊始，萬象更新。喜迎福兔，送別虎年頗艱苦的一年，大家對兔年有期盼，尤其送虎迎兔之際，本港與內地通關，為恢復經濟注入新動力。不過，通關初期，北上出現熱潮，南下人數比預期少，旅遊與相關行業未受惠，觸發...
2023-01-26
- 林月庭 - 肥即是美｜甘美人生
- KellyChu - 文體旅局高層 盞鬼化身「兔男郎」拜年！｜Executive日記
- KellyChu - 瑞士街頭展示香港地標 財爺「說好香港故事」 路人聽到好雀躍｜Executive日記
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- 張日強 - 新春優惠盤愈推愈熱鬧｜樓聲隨筆
- 劉晉 - 馬灣小巷｜摩登食經
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仲達 - 競駿翩翩 相對穩健｜頭號目標
第八場四班一四○○米。此組馬本來表面形勢未算太單純，因為近兩仗曾跑獲獎金名次的馬多達九匹，甚至可以說是亂局，不過若從賽事水準的角度看，以撇除法來選馬的話，則又未算難。首先，較質新的「博愛先鋒」和「武林...
2023-01-21
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