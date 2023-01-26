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流年不利

2023-01-26 列印
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拜仁慕尼黑（紅衫）在周二德甲主場鬥科隆，僅靠中場甘美治於補時階段士哥逼和1:1。該隊歇冬後仍未上力，復賽以來兩場聯賽皆和，教練拿格斯文不滿道：「隊員不集中，又缺乏警覺。」
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