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輸到貼地

2023-01-28 列印
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C朗拿度於周四領艾納斯出戰沙特阿拉伯超級盃四強，然而他仍然表現平平，未能攻入效力新東家的第一個入球，球隊更以1:3被伊蒂哈德踢出局，敵對球迷更不斷高呼美斯的名字，揶揄C朗。
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