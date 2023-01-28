曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯未有因球隊近況佳而受到讚賞，外界反指其華而不實的踢法只是刷網上流量，被冠以「YouTube球員」的負面稱號。然而紅魔領隊坦哈格仍信任他，還建議他華麗之餘都要踢得直接，安東尼今晚一...

2023-01-28