韋斯咸右翼查洛保雲今季表現不穩，他直言是受世界盃影響，因為分身爭取入選英格蘭國家隊，致令精神難以集中。可幸的是，保雲上輪英超起孖打破長達四個月的入球荒，加上近日宣佈女友丹妮將誕下雙胞胎，雙喜臨門下，保...

2023-01-30