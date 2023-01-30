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卡斯米路發威

2023-01-30 列印
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周六英格蘭足總盃第四圈，曼聯中場卡斯米路（左）收穫個人三年來首次梅開二度，領軍主場以3:1輕取雷丁。卡斯米路一向被視為世界級防守中場，但在曼聯卻已直接或間接貢獻九個入球，獲領隊坦哈格大讚：「他真的太厲害了，能守、能傳、能射。」
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