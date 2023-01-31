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熱門： 張秀賢坪洲換身份證奇異女俠玩救宇宙姚焯菲

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水漲船高

2023-01-31 列印
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近期狀態火熱的白禮頓鋒將三笘薰（右），周日英格蘭足總盃第四圈又有好表現，完場前攻入精采入球領軍主場2:1淘汰衛冕冠軍利物浦。紅軍領隊高普賽後不禁大讚這位日本射手，網民更直言這位兩年前買入價僅260萬鎊的左翼，現已升值至1億鎊（約9億7千萬港元）。
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