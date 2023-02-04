落選明星賽 一眉少理

■安東尼戴維斯坦言慶幸落選，可以獲得長假期休息。

NBA聯盟周四公布明星賽後備名單，東西岸分別由76人球星安比和灰熊星將莫蘭特領銜。至於落選的湖人球星安東尼戴維斯，同日就交出好表現領軍作客112:111險勝溜馬，他賽後矢言不在意落選。明星賽將於本月19日在猶他舉行，正選名單早前已經公佈，後備名單則於周四出爐。名單由各隊教練投票選出，東西岸各7人，必須包含2名後場和3名前場，另加2名任何位置。東岸方面，入選者包括安比和塞爾特人的謝倫布朗等；西岸則有灰熊的莫蘭特、快艇球星保羅佐治和拓荒者後衞連納。今季因傷缺陣多場的湖人球星安東尼戴維斯最終名落孫山，他同日交出31分和14個籃板助湖人1分險勝溜馬，以表現證明自己值得入選。此子賽後強調：「我不在意落選，因為這令我可以有個長假期陪伴家人。」