菲臘安達臣腳風順 拉素大炒格

■菲臘安達臣近況大勇。

拉素於上場意大利盃8強被祖雲達斯踢出局，終止各項賽事5仗不敗的強勢，今晚意甲作客排尾三的維羅納，射手菲臘安達臣勢領藍鷹鋒線反客為主，務必大炒維羅納以振士氣，一場大手交易可期。（Now638台周二凌晨1:30直播）上仗意大利盃拉素作客0:1不敵老婦人出局，各賽事近5仗3勝2和不敗的強勢告終。餘下賽季拉素只好專注於意甲爭標，故今晚聯賽作客護級球隊維羅納，當然不會錯過重返勝軌的機會。而巴西進攻中場菲臘安達臣各項賽事近6仗共入4球狀態大勇，今晚將會率領藍鷹鋒線攻陷維羅納後防。維羅納近況平平對手維羅納上輪意甲1:1和烏甸尼斯，近3輪聯賽勝和負各1狀態平平，今季聯賽對前列球隊成績欠佳，先後敗給國際米蘭、羅馬和A米等，首循環作客便吞了拉素兩蛋，故今仗縱有主場之利亦靠不住，一於放心捧客勝。