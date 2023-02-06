豪門災難日

三大英超豪門周六齊齊碰壁！先有阿仙奴作客以0:1不敵剛換新帥的愛華頓，其榜首優勢因而收窄。至於利物浦（圖）情況更差，作客吞狼隊3蛋，領隊高普形容是今季最低迷的一仗。儘管曼聯主場贏水晶宮2:1，但其防守中場卡斯米路卻因一次衝突中，用手叉對方守將的頸部，而領得其職業生涯首面紅牌。