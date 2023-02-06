豪門災難日
2主角斥未尊重學生私隱 《給十九歲的我》惹爭議 暫停公映
歷時十年攝製的英華女校紀錄片《給十九歲的我》，公演後引起熱議，反對公映的兩位學生主角，斥校方與拍攝團隊沒有尊重學生意願及保障私隱，還威脅她們簽了同意書，會以法律解決問題，但其實同意書同意紀錄片拍成後，...
2023-02-06
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共同調查熊貓「樂樂」死因 中國將派專家組赴美
美國田納西州孟菲斯動物園日前公佈，中國大熊貓「樂樂」離世，終年24歲。中國駐美國使館發言人表示，中國動物園協會已經與美國孟菲斯動物園聯絡，將會組建專家組，盡快前往孟菲斯，與美方專家共同調查大熊貓樂樂的...
2023-02-06
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退休改革惹示威 法總理宣佈讓步
法國面對接連罷工影響，總理博爾內（見圖）宣佈調整退休改革，在20歲或21歲投入職場的民眾，可以提早在63歲退休，政府現時建議延長退休年齡至64歲，代表上述民眾能提早一年領取退休金。她補充說，預料調整牽...
2023-02-06
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畢架‧金峰開放現樓示範屋
豪宅現樓善價而沽，近日再推少量應市。遠東旗下沙田畢架‧金峰推出22伙分層單位，全屬3房間隔，今日起招標，定價將參考同區或項目成交價，並已開放現樓予公眾預約參觀。遠東發展總裁方文昌表示，沙田畢架．金峰開...
2023-02-04
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加息憂慮再臨 觀望氣氛濃 港股料續調整 21000現支持
美國上月就業數據強勁，市場對美國聯儲重拾大幅加息步伐的憂慮升溫，加上美元轉強，以及中美「間諜氣球」風波等事項，市況觀望氣氛濃厚。有證券業界人士預計，港股過去累積一定的升幅，短期將處於調整格局，未來要留...
2023-02-06
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菲臘安達臣腳風順 拉素大炒格
拉素於上場意大利盃8強被祖雲達斯踢出局，終止各項賽事5仗不敗的強勢，今晚意甲作客排尾三的維羅納，射手菲臘安達臣勢領藍鷹鋒線反客為主，務必大炒維羅納以振士氣，一場大手交易可期。（Now638台周二凌晨1...
2023-02-06
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袁澧林獲提名後終有人聽意見 陳湛文演《廢J》有共鳴窮到冇得揀嘢做
陳湛文（Peter）與袁澧林（Angela）首度在ViuTV新劇《殺手廢J》合作，無膽殺手「廢J」遇上文青女神咖啡店長「曾汶清」，整定連做兵都冇資格。Peter承認同「廢J」幾似，同樣是生活迫人冇得揀...
2023-02-06
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負資產不可怕 供款壓力須提防
本港負資產爆升，為近期市場熱話，亦引起一些恐慌。去年本港樓價狂瀉15%，為近十多年來首次，第4季負資產數量由第3季末的533宗，狂飆接近22倍至12164宗，涉及金額高達660億元。其實，負資產並不可...
2023-02-06
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金鑽貴人首贏一級賽
昨日舉行兩場大賽，結果一級賽的百周年紀念短途盃，由「金鑽貴人」大熱掄元，練者文家良另贏「英雄豪傑」，騎者潘頓另贏賀廄「一絕」，最終成為騎師王。至於三級賽的百周年紀念銀瓶，則由方廄「多巴先生」勝出；而練...
2023-02-06
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