■沙蘭力坦拿同陷降班漩渦，論實力難與老婦人一拼。

祖雲達斯早前因為造假帳被扣聯賽15分，近日又被指薪金帳目出問題面臨再扣20分，若然罪成將會跌落意甲榜尾。該隊教練艾歷基矢言要面對現實，為護級苦戰做好準備，今晚聯賽作客下游份子沙蘭力坦拿，一於靠隊內少數擁有護級經驗的鋒將費達歷高基艾沙全取關鍵三分，祖記客勝去馬。（Now638台周三凌晨3:45直播）意大利足總早前裁定老婦人在過去3年造假帳和誇大球會收入罪成，判罰扣聯賽積分15分，球隊由38分降至23分，跌落積分榜下半版。意大利報章《Corriere dell Sport》近日再指，祖記在2020年3月公開稱時任教練沙利和球員同意少收4個月人工，但各人只放棄1個月薪酬，其他薪金以不同方式支付，協助他們避稅，意足總正調查事件，若屬實或再扣20分，他們一下子就只得3分敬陪末席。對此，該隊教練艾歷基叫全隊做好準備：「形勢突然間反轉，但這就是目前現實的情況。我們一定要明白現時的處境，不要做出錯誤決定，所以大家要一起努力，盡量搶分爭取護級。」今仗面對賽前以21分排16位的沙蘭力坦拿，正是護級關鍵戰。基艾沙曾救活紫百合由於老婦人大部份戰將都沒有護級經驗，效力費倫天拿時試過在降班邊緣徘徊的前鋒費達歷高基艾沙，其經歷就大派用場。此子在18至19球季見證紫百合於下半季愈踢愈沉，自第24輪起意甲未贏過，在降班區域附近掙扎，其個人表現亦受到影響，在最後8輪沒有入球和助攻，幸好球隊仍然護級成功，他矢言今次一定要幫助祖記：「我最近才康復，很不習慣長時間未能幫助球隊。我希望在餘下球季貢獻自己的力量。」適逢沙蘭力坦拿近5輪意甲僅1勝，基艾沙有力領軍勝出這場護級大戰，捧祖記客勝。