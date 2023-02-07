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熱門： 給十九歲的我星雲大師通關中美氣球風波簡約公屋

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雙喜臨門

2023-02-07 列印
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   周日英超大戰，熱刺射手哈利卡尼（中）射入全場唯一入球，助球隊主場1:0擊敗曼城。這名29歲英格蘭射手更一口氣達到兩個里程碑，此球是他為熱刺在各賽事攻入的第267球，超越名宿基夫斯成隊史首席射手；同時又成為英超第3位累積入200球的球員。
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