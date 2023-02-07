美國上周加息0.25厘，但本港銀行是次未有跟隨上調最優惠利率（P）。然而金管局總裁余偉文認為，隨著美國往後再加息，港元拆息跟隨向上，港銀跟加利率壓力多數會增加，故認為P見頂之說是言之尚早。內地昨日與香...

2023-02-07