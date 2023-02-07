任睇No.1
  • 19º
  • 91%
  • 2023年2月7日 星期二
熱門： 給十九歲的我星雲大師通關中美氣球風波簡約公屋

日報新聞 > 體育

押注艾榮

2023-02-07 列印
Previous Next

NBA周日爆出重磅交易，據報獨行俠以兩名球員加一個首輪和兩個次輪選秀權，從籃網換來艾榮和馬卡夫摩利士。獨行俠引入艾榮雖可分擔核心當積獨力撐起球隊的壓力，但此子屬問題球員，且今夏約滿後隨時走人，交易風險甚高。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd