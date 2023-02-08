玫瑰打吡 福星拱照 夢劇院重振

■奧脫福球場

曼聯的奧脫福主場曾被譽為歐洲最難攻陷的球場之一，可是紅魔近年成績差強人意，早已失去夢劇院的光環。然而該隊今季改由坦哈格執教，加上鋒將拉舒福特重生，成績突飛猛進，目前於各項主場賽事已13連勝，今晚英超玫瑰打吡地頭鬥列斯聯，紅魔一於再次點燃夢劇院，主勝穩開。（Now621台周四凌晨4:00直播）在功勳領隊費格遜領軍期間，曼聯的奧脫福球場難以被攻破，加上球隊踢法主動進取，締造不少經典戰役而被稱為夢劇院。於費爵爺在任的最後一季（2012/13），各賽事主場勝率達到78.5%，然而退休後球隊成績急轉直下，夢劇院早已失去光環，過去4季全季主場勝率分別只有46.1%、64.2%、53.3%和50%，對手都不再懼怕來到奧脫福球場。坦帥重拾主場威力紅魔今季改由崇尚進攻的坦哈格執教，令進攻變得有層次和組織，主場威力終重現，18場所有戰線收錄15勝1和2負，勝率達到83.3%，目前更13連勝。這名53歲荷蘭籍教頭矢言他的任務就是率隊取悅球迷，尤其像今仗玫瑰打吡這樣的大戰：「曼聯以踢進攻足球為使命，這點一直傳承下來。我認為這支球隊仍有此理念，球員們都要踢出最好的足球，娛樂球迷。」夢劇院再次被點燃，青訓射手拉舒福特居功至偉，這名25歲英格蘭射手今季各主場比賽18次上陣，收錄14球6助攻，包括對利物浦、曼城和阿仙奴3大勝仗都有直接貢獻，今場玫瑰打吡矢志再有進帳。適逢列斯聯周一辭退領隊馬殊，今仗由史高巴拿、加拿度和阿馬斯3位助教聯手暫時領軍，勢難扭轉近7場聯賽3和4負的劣績，放心捧紅魔。