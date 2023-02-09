任睇No.1
  • 17º
  • 90%
  • 2023年2月9日 星期四
熱門： 給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波星雲大師

日報新聞 > 體育

占士接棒歷史得分王

2023-02-09 列印
■前得分紀錄保持者渣巴（左）將籃球交給大帝，正式交棒。
Previous Next

湖人球星勒邦占士在周二NBA主場對雷霆前，只差36分就可超越球會傳奇天勾渣巴成為NBA史上得分王。由於占士今季狀態持續大勇，外界早已預計他可以完成使命，其家人和渣巴亦有入場見證歷史一刻，大帝最終不負眾望摘下38分，當他登頂時球賽立即暫停，渣巴將籃球交給他象徵接棒。可是紫金軍今仗負130:133，占士未能贏波賀創紀錄。大帝亦向現場球迷致辭：「感謝球迷、渣巴和家人朋友，沒有你們沒有今天的我。」■占士（中）改寫紀錄的中距離跳投。
■占士（中）改寫紀錄的中距離跳投。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd