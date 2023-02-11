土耳其東南部近敍利亞邊境周一發生大地震，土敍兩國死亡人數增至逾2.1萬人。雖然「救人黃金72小時」已過，但仍不時有被困者獲救的好消息，其中在土耳其迪亞巴克爾，一名男童在地震後四日與母親一同獲救。今次強...

2023-02-11