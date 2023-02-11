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熱門： 余迪偉給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波

日報新聞 > 體育

C朗大四喜

2023-02-11 列印
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C朗拿度周四踢出爭氣波，包辦艾納斯四個入球，領軍於沙特阿拉伯聯賽作客4:0大破艾華達。而艾納斯於聯賽榜亦憑得失球差超越艾沙比重返榜首，C朗亦取得個人里程碑，生涯聯賽總入球突破500大關。
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