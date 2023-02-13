福建福州一名家長控訴，其8歲兒子在上課期間，感到身體不適，10分鐘內舉手示意7次，但未獲老師理會。到下課後，兒子由老師攙扶走下樓梯時摔倒。隨後，男童父親趕到現場報警，兒子送院搶救，最終不幸離世。男童父...

2023-02-11