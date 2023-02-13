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熱門： 余迪偉給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波

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世冠之皇

2023-02-13 列印
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周六世界冠軍球會盃決賽，皇家馬德里憑雲尼斯奧斯祖利亞和費達歷高華維迪梅開二度，加上賓施馬（舉盃者）建一功以5:3擊敗希拉爾，第5度奪世冠盃。今夏約滿的33歲皇馬中場卻奧斯賽後表示會於日內公佈去向。
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