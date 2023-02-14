教訓「藝術足球」 拜仁不「聖」無歸

聖日耳門前鋒美斯

歐聯16強今晚拉開戰幔，就立即上演巴黎聖日耳門主場對拜仁慕尼黑的矚目大戰。主隊有兩大射手美斯和基利安麥巴比趕及傷瘉，聯同尼馬組成鋒線三叉戟，可是拜仁隊長湯馬士梅拿矢言毋懼三人，更指聖日耳門的藝術足球對拜仁沒有作用，有信心在這場首回合比賽先拔頭籌，客勝去馬。（Now643台周三凌晨4:00直播）美斯因為大腿肌肉受傷在剛周末法甲缺陣，聖日耳門因此作客1:3不敵摩納哥。外間一度傳出他缺席今場歐聯16強首回合大戰，幸好該隊教練加迪亞澄清其傷患無大礙，可以趕及鬥拜仁：「美斯沒有問題，今仗擔任前鋒或翼鋒都不是問題。」至於同樣拉傷大腿肌肉的麥巴比，原本預計要休息3周，但其康復進展遠超預期已在周日復操，今仗隨時候命上場，兩人勢與尼馬重組鋒線三叉戟。梅拿本月攻守回勇不過聖日耳門近況麻麻，各項賽事已2連敗，難怪拜仁隊長湯馬士梅拿毋懼3人，揚言要在客場取勝：「聖日耳門是難纏的對手，美斯、麥巴比和尼馬加起來能夠打出悅目的進攻足球。不過面對拜仁，他們的藝術足球是行不通。」拜仁踏入2月狀態回勇，各項賽事3連勝共轟入11球只失2球，攻守表現都回到巔峰水準，湯馬士梅拿亦連續兩仗士哥，今晚勢身先士卒領軍攻破聖日耳門後防，重點推介客勝。