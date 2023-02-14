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熱門： 余迪偉給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波

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榮譽加身

2023-02-14 列印
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肯薩斯城酋長明星4分衞馬荷美斯（白衫）在周日超級碗第4節，帶傷下造出2次傳球達陣，領軍38:35反勝費城老鷹，近4屆第2次奪冠。此子更成24年來首位包攬NFL常規賽MVP、超級碗MVP和超級碗的球員。
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