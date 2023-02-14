任睇No.1
  • 19º
  • 77%
  • 2023年2月14日 星期二
熱門： 余迪偉給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波

日報新聞 > 體育

國家之光榮譽加身

2023-02-14 列印
Previous Next

23歲國家男子網球新星吳易昺在周日創歷史，於達拉斯網賽決賽以6:7、7:6、7:6反勝東道主美國好手伊斯拿奪冠，成為公開賽年代首位於ATP巡迴賽男單奪冠的中國球手。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd