國家之光榮譽加身
指是全球最大監控偵查國 外交部斥美國 去年10氣球僭越領空
美國高調地派出戰機擊落一個飄入國境的中國氣球，事件不斷發酵。事後美軍三次在北美上空擊落不明飛行物。中國外交部批評，美國是全球最大的監控偵查國，又披露美國的氣球在過去一年10多次非法飛越中國領空，敦促美...
2023-02-14
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上海市委書記陳吉寧 會唔國民黨副主席
上海市委書記陳吉寧（見圖）日前與中國國民黨副主席夏立言會面，陳吉寧表示，滬台交流交往密切，合作潛力巨大，希望在「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，增進交流，拓展合作，協助推動兩岸融合發展。內媒...
2023-02-14
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匿名巴裔商捐2.35億賑災 土敍地震死亡人數逾3.7萬
土耳其東南部靠近敍利亞邊境地區發生地震逾一周，死亡人數增至逾3.7萬人。救援已進行8日，現場仍陸續發現生還者，一名婦人在被困逾170小時後被救出。同時，由於物資短缺，土耳其災區治安惡化，當局至少逮捕9...
2023-02-14
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兩焦點新盤周內齊搶攻
樓市氣氛向好，多個全新項目部署搶灘，會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO將於本周四（16日）公佈首張價單，推出不少於80伙；新地旗下屯門NOVO LAND部署已進入最後階段，料周內上載樓書、開放示範...
2023-02-14
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領展供股累地產股齊挫 大行紛唱淡料削息一成
領展（823）上市逾17年來提出世紀供股，以折讓30%的每股44.2元，透過「5供1」集資188億元，拖累昨日股價曾挫逾16.4%，連帶本地地產股亦向下。多間大行均對領展供股感意外，普遍料對每基金單位...
2023-02-14
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教訓「藝術足球」 拜仁不「聖」無歸
歐聯16強今晚拉開戰幔，就立即上演巴黎聖日耳門主場對拜仁慕尼黑的矚目大戰。主隊有兩大射手美斯和基利安麥巴比趕及傷瘉，聯同尼馬組成鋒線三叉戟，可是拜仁隊長湯馬士梅拿矢言毋懼三人，更指聖日耳門的藝術足球對...
2023-02-14
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《仔仔一堂》情侶煮情人節餐玩互餵 王賢誌公開囝囝寫真第一波甜舔雪糕
由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志配對真人騷節目《仔仔一堂》，成功撮合Ray及Kenny成為情侶，省靚Vinci嘅金漆招牌。於情人節兼每月14號的拍拖紀念日，Kenny為Ray煮情人節餐外，兩人更...
2023-02-14
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辛正兒 - 丐幫南下搵食 勤掃蕩保市容｜社論
一對持雙程證來港的傷殘男女，上周五在長沙灣街市外賣唱，博取路人施捨。警方接報到場查問，兩人自稱，聽朋友說在港賣唱可以賺錢，早前由落馬洲入境，不知道在港行乞是犯法。兩人各被控以一項乞取施捨罪，昨天在法院...
2023-02-14
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潘頓三W後上封王
昨日舉行八草二泥賽事，潘頓憑東廄「線路之星」、黎廄「激光天下」和蔡廄「永遠美麗」三W，另加一席季軍，最終擊敗同樣三捷的梁家俊，後上成為騎師王；而梁家俊則勝出羅廄「日日友」、偉廄「馬主雄風」和何廄「木火...
2023-02-13
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