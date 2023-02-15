基亞利殊近況勇 一億先生爆廠

基亞利殊加盟曼城逾一年半，直到最近才交出匹配其1億鎊（約9億5478萬港元）身價的表現，率隊在英超積分榜追至落後榜首阿仙奴3分。這名已回復信心重現扭波王本色的27歲英格蘭鋒將，今晚聯賽榜首大戰作客槍手，一於乘勇領軍全取3分並壓過後者登頂。 （Now621台周四凌晨3:30直播）
阿仙奴最近走勢下滑，過去2輪聯賽先作客0:1不敵愛華頓，緊接又主場與賓福特賽和1:1，痛失5分；反觀藍月在1億先生基亞利殊終於踢出應有水準下，過去4輪英超錄3勝1負，追至落後踢少1場的槍手3分，今仗奏捷就可憑較佳得失球差力壓同分的後者登頂。
基亞利殊最近大勇，近8輪聯賽收錄1入球3助攻不算亮麗，但期間貢獻12次關鍵傳球，更重要是恢復扭波王本色，合共有12次過人，並搏到26次犯規，是球隊最可靠的突破點，近5場各賽事俱正選披甲，其中4仗踢足全場。
曼城贏波即上榜首
前阿士東維拉守將尼爾泰萊矢言基亞利殊已回復信心：「他已經回復信心，把盤扭、傳中和射門的時機把握得很好，好像另一位藍月翼鋒馬列斯般，持續作出貢獻。」藍月領隊哥迪奧拿亦大讚他：「基亞利殊的踢法十分進取，我很欣賞。」
去月尾兩隊曾在足總盃第4圈交手，基亞利殊當時交出助攻予中堅尼敦阿基一箭定江山，此子今場可望再接再厲率球隊再袋3分。