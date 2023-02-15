基亞利殊近況勇 一億先生爆廠

■除了基亞利殊外，哥迪奧拿（右）亦靠夏蘭特（左）爭取入球。

基亞利殊加盟曼城逾一年半，直到最近才交出匹配其1億鎊（約9億5478萬港元）身價的表現，率隊在英超積分榜追至落後榜首阿仙奴3分。這名已回復信心重現扭波王本色的27歲英格蘭鋒將，今晚聯賽榜首大戰作客槍手，一於乘勇領軍全取3分並壓過後者登頂。 （Now621台周四凌晨3:30直播）阿仙奴最近走勢下滑，過去2輪聯賽先作客0:1不敵愛華頓，緊接又主場與賓福特賽和1:1，痛失5分；反觀藍月在1億先生基亞利殊終於踢出應有水準下，過去4輪英超錄3勝1負，追至落後踢少1場的槍手3分，今仗奏捷就可憑較佳得失球差力壓同分的後者登頂。基亞利殊最近大勇，近8輪聯賽收錄1入球3助攻不算亮麗，但期間貢獻12次關鍵傳球，更重要是恢復扭波王本色，合共有12次過人，並搏到26次犯規，是球隊最可靠的突破點，近5場各賽事俱正選披甲，其中4仗踢足全場。曼城贏波即上榜首前阿士東維拉守將尼爾泰萊矢言基亞利殊已回復信心：「他已經回復信心，把盤扭、傳中和射門的時機把握得很好，好像另一位藍月翼鋒馬列斯般，持續作出貢獻。」藍月領隊哥迪奧拿亦大讚他：「基亞利殊的踢法十分進取，我很欣賞。」去月尾兩隊曾在足總盃第4圈交手，基亞利殊當時交出助攻予中堅尼敦阿基一箭定江山，此子今場可望再接再厲率球隊再袋3分。