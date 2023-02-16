巴塞中場加維

巴塞隆拿在沙維執教後於西甲高歌猛進，但歐戰成績卻未如理想，本屆歐聯分組賽又屈居小組第3要轉戰歐霸，並在淘汰圈附加賽抽中鬥曼聯。該隊為改善歐洲賽成績，近期加快進攻速度和重視身體對抗與球壇接軌，中場新星加維亦因此愈踢愈好，這支巴塞2.0今晚再衝歐戰，勢可在首回合主場擊敗紅魔先拔頭籌，捧巴塞主勝。（Now643台周五凌晨1:45直播）沙維21年11月重返舊會巴塞出任教練，該季隨即領軍後上取得西甲亞軍，今屆聯賽更進一步在21輪取得18勝2和1負，領先踢少1場的皇家馬德里11分高踞榜首。然而球隊踢法仍過於着重傳控，長傳、傳中和身體對抗不足，跟不上歐洲球壇潮流以致在歐戰成績差，連續兩季於歐聯分組賽只得小組第3，沙維麾下14場歐洲賽只得4勝5和5負的劣績。沙維新兵法衝歐戰有見及此，沙維在歇冬後改進球隊，強調進攻要更快更直接，要求中場加維和法蘭基迪莊等人傳球要向前，同時又頻繁地長傳和傳中，並在爭頂頭槌後要搶贏第二和第三點，以及更重視身體對抗和中場搶截。沙維矢言今仗鬥曼聯要做好以上的元素：「目前是我成為巴塞教練後最好的時刻。不過歐霸完全不同，我們要着重節奏和強度，贏下對抗，面對曼聯十分困難，所以要調整一下心態。」18歲新星加維就是這支巴塞2.0的重要棋子，其踢法更現代化，毋懼與敵將硬碰，只有5呎8吋高的他今季西甲爭頂成功率達63%，共24次搶贏頭槌，他亦明白在歐霸要踢得不一樣：「我們過往的踢法的確與歐洲球壇脫節，但現在不同了，我有信心取得佳績。」進化後的巴塞在各賽事已8連勝，勝過同期錄5勝2和1負的曼聯，今仗可望先拔頭籌，捧主勝。