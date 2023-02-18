一通關，新加坡有朋友來，上海有朋友來，日本有朋友來，相約見面，忙得不得了。這倒也不是說疫情結束病毒消失了，而是大勢所趨，形勢明朗，人的心都放鬆下來。人的心一鬆，許多本來看似嚴重的問題，卻原來都不是問題...

2023-02-18