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紅魔奇招

2023-02-18 列印
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  周四歐霸淘汰賽附加賽首回合，曼聯作客以2:2賽和巴塞隆拿。今場焦點落在客軍領隊坦哈格身上，事關他不但安排拉舒福特任前鋒，避開巴塞的防守，更派遣6呎6吋的中鋒韋格賀斯（左）任進攻中場，以其身高手長的特點，在中場阻止對方推進，故賽後坦帥亦直言對自己的「奇招」感到滿意。
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