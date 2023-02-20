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日報新聞 > 體育

槍手重返榜首

2023-02-20 列印
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  周六英超阿仙奴作客阿士東維拉，槍手先落後之下，靠布卡約沙卡、辛真高和佐真奴（中）連續轟入世界波反超，再有加比爾馬天尼利（右）的士哥埋齋，助球隊絕地反勝4:2。適逢同日曼城造訪諾定咸森林僅賽和1:1，令阿仙奴跌落英超次席一輪後，便重返第一位。
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