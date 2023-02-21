華迪維復甦會紅軍 「馬」不停蹄

利物浦前鋒穆罕默德沙拿

皇家馬德里右翼費達歷高華維迪季初狀態大勇，但世界盃後開始陷入球荒，他日前受訪時承認世盃影響了自己的身心，幸而這位24歲新星上輪聯賽士哥重拾射門鞋。今晚歐聯16強首回合，皇馬作客利物浦上演上屆決賽翻版戰，華維迪矢志要再入球助銀河艦隊先下一城，客勝去馬。（Now643台周三凌晨4:00直播）以往費達歷高華維迪司職中場的表現未算亮眼，但今季被主帥安察洛堤改造成右翼後即如獲新生，首11輪西甲便交出6入球和1助攻。此外，華維迪出戰5次歐聯分組賽更交出入球、助攻各2。怎料在世界盃之後，這位烏拉圭國腳的狀態急速下滑，自西甲於12月尾重啟後，連續7輪都未能士哥。上輪西甲重拾射門鞋日前受訪時，華維迪就承認出戰世盃時壓力很大，令自己在賽事結束後未能調整好身心狀態：「世盃的影響太大了，當時我很想為烏拉圭入球，令到自己壓力很大。當我到達卡塔爾時，我的狀態很好，但重返皇馬時已經不再一樣。我知道這就是足球，只有按部就班地訓練才可能重拾狀態。」正是這份不屈的鬥志，令此子於上輪聯賽終於打破入球荒，更令安察洛堤放心道：「我知道華維迪經過低谷後，一定會反彈歸來！」上季歐聯決賽，皇家馬德里以1:0擊敗利物浦奪冠，儘管紅軍在今晚翻版戰有主場之利，但球隊近6場歐聯鬥銀河艦隊錄得1和5負未嘗一勝。因此今晚剛重拾射門鞋的華維迪重返福地歐聯勢不手軟，矢志攻破紅軍大門助皇馬先下一城。