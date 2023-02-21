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致敬高比

2023-02-21 列印
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NBA全明星周末重頭戲明星賽正賽於周日舉行，塞爾特人球星泰頓轟入明星賽歷史新高的55分，率安迪杜古普隊以184:175擊敗勒邦占士隊，捧走改為已故球星高比拜仁命名的賽事MVP，泰頓直言早下決心奪此獎，向已故偶像致敬。
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