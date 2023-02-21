尼馬中咒
特首讚揚勇於擔當 香港的驕傲 土國搜索40座建築 特區救援隊申升格
特區59人救援隊臨危受命，遠赴土耳其地震災區搜救，7天內救出4名生還者。救援隊總結這次雷霆營救行動，形容過程飽受挑戰，全隊隊員一度因網絡問題而失聯，在嚴寒夜中睡地墊，有隊員半夜扎醒。經此一役，救援隊吸...
2023-02-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
王毅晤布林肯斥射氣球損關係
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議期間，應美方請求，與美國國務卿布林肯會面。王毅向對方表明，中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力對...
2023-02-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雙方就戰事問題展外交角力 拜登王毅分別訪問烏俄
俄烏戰事持續近一年之際，中美兩國分別展開外交角力，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅據報昨日抵達莫斯科，與俄方商討烏克蘭問題；美國總統拜登則突訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會晤。這亦是...
2023-02-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
NOVO LAND乘勢今開價搶攻
焦點新盤排隊出籠，新地積極部署推售的屯門NOVO LAND第2B期，發展商鐵定今日公佈價單，首批料推出不少於146伙，料向去年推售1期的向隅客及買家提供優惠。首批最少146伙新地代理總經理陳漢麟表示，...
2023-02-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美團攻港聘外賣員 數月內或推出服務
內地外賣龍頭美團（3690）早前宣佈攻港，據最新招聘資料顯示，美團已在多個渠道投放招聘廣告，近日正式開啟外賣員招募。消息人士指出，外賣員招募是第一步重要準備工作，相信美團會於數月內正式推出外賣服務。官...
2023-02-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
華迪維復甦會紅軍 「馬」不停蹄
皇家馬德里右翼費達歷高華維迪季初狀態大勇，但世界盃後開始陷入球荒，他日前受訪時承認世盃影響了自己的身心，幸而這位24歲新星上輪聯賽士哥重拾射門鞋。今晚歐聯16強首回合，皇馬作客利物浦上演上屆決賽翻版戰...
2023-02-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
孖家棟鄭保瑞參加柏林影展 Lokman睇完首映打冷震
影帝林家棟首度與人氣組合MIRROR隊長Lokman（楊樂文）合作的電影《命案》，創作團隊前日出席在柏林影展舉行的世界首映禮。導演鄭保瑞繼電影《智齒》後，以《命案》再度參加柏林影展，他表示：「對於這部...
2023-02-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 海外實戰經驗 提升救災能力｜社論
天災無情，一場大地震，土耳其和鄰國敍利亞蒙受重大的破壞，死傷慘重。一方有難，八方支援，香港作為國際社會一員，伸出援手，義不容辭。特區政府59人救援隊，臨危受命，前赴土國的災場，參與國際聯會救援工作，結...
2023-02-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
賀賢四W還看今朝
昨日重頭戲肉是TVB盃，結果由蔡廄「健康快駒」奪標，騎者布文另贏葉廄「超霸勝」和賀廄「增有」，包辦三寶；至於賀賢另與潘頓雙雙大搏殺，練者勝出「北極光」、「勤德威力」和「還看今朝」，後兩駒都由潘頓建功，...
2023-02-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6