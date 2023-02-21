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尼馬中咒

2023-02-21 列印
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巴黎聖日耳門球星尼馬於周日法甲主場4:3險勝里爾一戰扭傷足踝，會方之後發聲明指他沒有骨折，詳情有待檢查，未知休戰多久。有心水清的網民指出，尼馬妹妹下月生日，他已近8年7次在這段時間受傷。
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