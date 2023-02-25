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一球千金

2023-02-25 列印
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周三歐霸淘汰圈附加賽次回合，曼聯主場對巴塞隆拿先失一球下，憑一對中場費特和後備上陣的翼鋒安東尼馬菲奧斯（右）各建一功反勝2:1，兩回合計贏4:3晉級16強。安東尼本季以1億歐羅入魔至今僅入6球，但其中3球分別對阿仙奴、曼城和巴塞取得，證明自己貴得有道理。
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