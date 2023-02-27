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星將里程碑

2023-02-27 列印
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曼城在周六的英超作客以4:1大炒般尼茅夫，艾寧夏蘭特有1球進帳，這球亦是他在今季英超的第27個入球，超越前輩阿古路成為藍月單季最多聯賽入球之人。陣中另一星將菲爾科頓，就交出入球和助攻各1，以賀自己為曼城上陣200場的里程碑。
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