天使虐「奴」保飯碗

阿根廷翼鋒迪馬利亞（圖）與祖雲達斯的合約在今夏屆滿，早前曾傳出將會被老婦人放棄，惟天使近期表現神勇，上仗歐霸更大演帽子戲法成為球隊晉級16強的功臣。今晚意甲都靈打吡斑馬軍團主場對拖連奴，迪馬利亞必拚盡助主隊全取3分，向球會證明值得獲一紙新約，讓球主客和讓一球照捧「主勝」。（Now638周三凌晨3:45直播）



祖雲達斯去年夏天與迪馬利亞簽下一年合約，早前傳出球會不打算與他續約，不過外號天使的迪馬利亞上場於

歐霸淘汰圈附加賽次回合作客南特演出帽子戲法，助老婦人贏3:0，兩回合計勝4:1晉級16強，近4仗各賽事合共貢獻4入球1助攻，向球隊展示出留隊的價值。



迪馬利亞早前向外界透露在祖雲達斯過得很愜意，希望可以多留一季，今仗為爭取新合約必傾全力助老婦人取勝。老婦人上仗作客3:0勝南特，各項賽事近6仗5勝1和氣勢強勁，反觀拖連奴各賽事近5仗僅1勝，近3次都靈打吡造訪祖雲達斯只有1和2負，今仗難望全身而退。