黑腳韋斯博克

韋斯博克（右）早前以自由身轉投快艇，然而連同周四作客以91:115不敵勇士後，錄得4連敗，韋少本人更連續14場正選不勝。他今場進攻時，對方更刻意放空他，戴文格連矢言這是心理戰術。勇士的戴文格連賽後透露：「那是比賽計劃，並奏效了。韋少射失了不少。他的投籃其實還可以，但當被對手無視時，他的心理壓力會很大。」