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恥辱慘敗

2023-03-07 列印
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曼聯在周日英超錄得恥辱性慘敗，作客宿敵利物浦大敗0:7，不單止是歷來比分最懸殊的雙紅會，亦是紅魔歷來英超最大敗仗。多位魔將今仗踢得一塌糊塗，其中隊長般奴費南迪斯（白衫）沒有及時激勵隊友，更在末段多次舉手要求領隊坦哈格換走自己，不得要領下就發脾氣，毫無領袖風範。
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