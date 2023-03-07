恥辱慘敗

曼聯在周日英超錄得恥辱性慘敗，作客宿敵利物浦大敗0:7，不單止是歷來比分最懸殊的雙紅會，亦是紅魔歷來英超最大敗仗。多位魔將今仗踢得一塌糊塗，其中隊長般奴費南迪斯（白衫）沒有及時激勵隊友，更在末段多次舉手要求領隊坦哈格換走自己，不得要領下就發脾氣，毫無領袖風範。