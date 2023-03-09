福仔呼籲逆境自強 紅魔勢殺「迪」

■貝迪斯（綠白間衫）與紅魔今晚於歐霸16強首回合交鋒。

曼聯前鋒拉舒福特

曼聯上輪英超恥辱性慘吞利物浦7蛋，今晚轉戰歐霸16強首回合主場迎戰貝迪斯，顯然矢志反彈。紅魔射手拉舒福特上季狀態低迷，到今季重拾勇態，是球隊的反彈第一人，而且上場慘敗後，他更公開呼籲隊友不能就此放棄球季，因此今晚勢帶領曼聯主場先下一城，一洗頹風，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。上輪英超曼聯作客利物浦慘敗0:7，大挫球隊近來強勁的走勢。就算據報領隊坦哈格用盡辦法令一班球員銘記這場恥辱性的失利，表現能否反彈還看球員們的造化。若數到紅魔最有韌性的球員，就不得不提拉舒福特，事關此子上季各賽事32場只交出5個入球和2次助攻，但今季就重回各賽事40場24入球9助攻的巔峰，顯然是紅魔的反彈第一人。今季「反彈第一人」拉舒福特在周日慘敗後，便呼籲隊友不能就此放棄球季：「落敗就是落敗，但我們不能以這場失利來定義今季的付出！我們要相信一切都是過程，只要團結一致便可渡過難關。」今晚曼聯重回奧脫福出擊，絕對坐擁主場之利，事關球隊各賽事近19次地頭豪取17勝2和，因此今晚迎戰各賽事近10場4勝3和3負、狀態不算穩定的貝迪斯，以拉舒福特為首的紅魔勢不手軟，劍指一場大勝作反彈跳板。Now643台周五凌晨4:00直播