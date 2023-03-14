伍家朗再圓冠夢：成功須苦幹

世界排名15位的香港球手伍家朗，周日在超級300德國羽毛球公開賽決賽擊敗中國球手李詩灃，贏得今季首項國際賽錦標。賽後他在社交媒體以長文訴心聲，更感謝和鼓勵支持者刻苦面對難關。



伍家朗提及自己上次在國際賽奪標，已是3年零44日之前，期間3度打入決賽皆與冠軍擦身而過。這次德國賽中段他亦面對帶傷作賽困境，但決定堅持上場拚搏，終贏得美滿成果。家朗奉勸大家：「當你想成功或者得到你渴望的結果，你一定要首先好刻苦耐勞來跨過重重難關，因為沒有成功是唾手可得的。」