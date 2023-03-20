6大免費體驗 粉嶺同樂谷高球眾樂樂

1.繽紛舞台展活力
公眾除可透過舞台熒幕觀賞賽事直播，亦可以參與多姿多采的舞台活動。「粉嶺同樂谷」每天會邀請不同領域的專業教練及運動達人帶領大家進行包括瑜珈、頌缽、帶氧Zumba舞、普拉提等運動，讓參加者可以享受戶外舒展筋骨的樂趣。此外，「繽紛舞台」亦有音樂表演，邀請多位著名歌手、新世代音樂人及樂隊包括C AllStar，於3月24及25日錦標賽當日賽事完畢後演出，讓觀眾感受到音樂熾熱的氣氛。
2.兒童放電大本營
場地另一區域設有「Yum Me Play兒童體驗天地」及「合家嘉年華」，前者有一系列關於動物的Wonderhats工作室，宣傳保育大自然意識，同時透過 STEAM的學習元素，鼓勵小朋友設計自己的高爾夫球場，從實踐中增添對高球運動的認識。
至於「合家嘉年華」則匯集跳彈牀、臉部彩繪、魔術表演、雜技表演及人像速繪等小朋友最愛的有趣項目，也可以在草地盡情放電，樂在其中。
3.揮桿體驗樂無窮
大會在「粉嶺同樂谷」活動場內設高爾夫模擬器，並有專業教練從旁指導高球入門動作。另外，大會更設有「揮桿大挑戰」遊戲，玩法簡單但兼具挑戰性，考驗參加者的力度和眼界，更有機會贏得獎品！
4.球場歷史生態展
粉嶺球場歷史悠久，「粉嶺同樂谷」內設有展示粉嶺舊球場歷史生態的專區，導賞員會現場介紹這個與生態共融的球場，讓參加者了解粉嶺球場在推動高球發展的角色，以及其生態及歷史建築的重要性，從而推廣歷史和環境保育。
5.人氣小食加油站
「為食加油站」由Seoul Recipe、鬼混以及KIN Food Halls提供不同的國際美食，搜羅西式、韓式美食，以至其他亞洲料理，各適其適，令人食指大動！另外，大會將派發免費爆谷、棉花糖及雞蛋仔，先到先得，送完即止。
6.經典珍貴汽車展
粉嶺球場經歷百年歷史，與經典名車實屬絕配，3月25日更有經典和珍藏汽車於粉嶺球場舊場1號洞登場，必定成為「粉嶺同樂谷」另一打卡熱點！
「粉嶺同樂谷」活動詳情
日期 ：2023年 3月23至26日 （星期四至日）
時間 ：早上7時至晚上7時
地點 ：香港哥爾夫球會粉嶺球場
費用 ：全免
登記網址：https://www.ticketflap.com/zh-hant/worldcitychampionship
活動詳情及時間表：hkgolfclub.org/wcc
大會提供來回球場和上水港鐵站（C出口）的穿梭巴士