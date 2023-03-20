6大免費體驗 粉嶺同樂谷高球眾樂樂

■在「國際都會高爾夫球錦標賽」期間，賽會首辦為期4天的「粉嶺同樂谷」活動。 參考圖片

■「粉嶺同樂谷」內的「合家嘉年華」匯集跳彈牀、臉部彩繪、魔術表演等小朋友最愛的有趣活動。參考圖片

■「粉嶺同樂谷」內的「合家嘉年華」匯集跳彈牀、臉部彩繪、魔術表演等小朋友最愛的有趣活動。參考圖片

■英國名將保爾特期待在「國際都會高爾夫球錦標賽」爭取佳績。

首屆國際都會高爾夫球錦標賽將於本周四至周日假香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，賽事不僅凸顯香港於國際球壇的地位，球會更於賽事期間首辦為期4天的「粉嶺同樂谷」，免費為公眾提供六大體驗區，務求讓本地公眾與全球球迷都能感受香港高球獨有的魅力！1.繽紛舞台展活力公眾除可透過舞台熒幕觀賞賽事直播，亦可以參與多姿多采的舞台活動。「粉嶺同樂谷」每天會邀請不同領域的專業教練及運動達人帶領大家進行包括瑜珈、頌缽、帶氧Zumba舞、普拉提等運動，讓參加者可以享受戶外舒展筋骨的樂趣。此外，「繽紛舞台」亦有音樂表演，邀請多位著名歌手、新世代音樂人及樂隊包括C AllStar，於3月24及25日錦標賽當日賽事完畢後演出，讓觀眾感受到音樂熾熱的氣氛。2.兒童放電大本營場地另一區域設有「Yum Me Play兒童體驗天地」及「合家嘉年華」，前者有一系列關於動物的Wonderhats工作室，宣傳保育大自然意識，同時透過 STEAM的學習元素，鼓勵小朋友設計自己的高爾夫球場，從實踐中增添對高球運動的認識。至於「合家嘉年華」則匯集跳彈牀、臉部彩繪、魔術表演、雜技表演及人像速繪等小朋友最愛的有趣項目，也可以在草地盡情放電，樂在其中。3.揮桿體驗樂無窮大會在「粉嶺同樂谷」活動場內設高爾夫模擬器，並有專業教練從旁指導高球入門動作。另外，大會更設有「揮桿大挑戰」遊戲，玩法簡單但兼具挑戰性，考驗參加者的力度和眼界，更有機會贏得獎品！4.球場歷史生態展粉嶺球場歷史悠久，「粉嶺同樂谷」內設有展示粉嶺舊球場歷史生態的專區，導賞員會現場介紹這個與生態共融的球場，讓參加者了解粉嶺球場在推動高球發展的角色，以及其生態及歷史建築的重要性，從而推廣歷史和環境保育。5.人氣小食加油站「為食加油站」由Seoul Recipe、鬼混以及KIN Food Halls提供不同的國際美食，搜羅西式、韓式美食，以至其他亞洲料理，各適其適，令人食指大動！另外，大會將派發免費爆谷、棉花糖及雞蛋仔，先到先得，送完即止。6.經典珍貴汽車展粉嶺球場經歷百年歷史，與經典名車實屬絕配，3月25日更有經典和珍藏汽車於粉嶺球場舊場1號洞登場，必定成為「粉嶺同樂谷」另一打卡熱點！「粉嶺同樂谷」活動詳情日期 ：2023年 3月23至26日 （星期四至日）時間 ：早上7時至晚上7時地點 ：香港哥爾夫球會粉嶺球場費用 ：全免登記網址：https://www.ticketflap.com/zh-hant/worldcitychampionship活動詳情及時間表：hkgolfclub.org/wcc大會提供來回球場和上水港鐵站（C出口）的穿梭巴士