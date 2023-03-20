熱刺一盤散沙

熱刺於周六英超作客修咸頓領先3:1時，竟被後者於最後15分鐘連追兩球逼和3:3。向來處處維護熱刺的領隊干地亦終於忍無可忍，於賽後記者會火力全開狂轟熱刺球員和班主利維，狠批球員十分自私，又無爭勝心，所以多年無冠並非沒有原因。他說：「我只看到11個各自為政的球員，而且他們都不為重要的東西而戰，他們不想在壓力下踢球。我希望看見他們心中的一團火，不止在訓練時，而是在比賽中。」