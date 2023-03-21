富咸最痛由勝轉敗 紅牌大派對

■國米有迪岩布斯奧（左）與里安度柏利迪斯雙雙被逐。

■羅馬中堅羅渣伊賓尼斯（3號）領紅，結果作客告負。

周日歐洲球壇，上演紅牌盛宴！意甲兩場重量級打吡，國際米蘭主場0:1不敵祖雲達斯，雙方各有一位球員被逐；拉素地頭1:0贏羅馬，就合共出現3張紅牌。而英格蘭足總盃8強，富咸更在40秒內3連紅，翼鋒韋利安、中鋒阿歷山大米杜域和領隊馬高施華先後出場，球隊最終由勝轉敗作客1:3負曼聯。富咸今仗憑射手阿歷山大米杜域門前建功先開紀錄，豈料於72分鐘接連領紅牌。當時曼聯翼鋒查頓辛祖反擊扭過客軍門將賓特尼奴起腳，韋利安在白界前用手護空門，球證卡雲拿未有即時吹罰，翻看VAR後才將前者趕出場兼判罰12碼。米杜域不滿卡雲拿的判決推撞和指罵他，後者毫不猶豫出示紅牌；而領隊馬高施華亦在場邊投訴過激同樣被驅逐。富咸於40秒內3連紅下，最終倒輸1:3，紅魔晉級4強鬥同日主場5:0大勝甘士比的白禮頓。40秒連領3紅馬高施華賽後將3連紅的責任歸咎球證卡雲拿身上：「我們今季每次遇到卡雲拿都會倒霉，已經很多次了。」紅魔主帥坦哈格卻指12碼加紅牌套餐沒有爭議：「很明顯那是手球，每個人都看到。」意甲首都打吡和國家打吡亦不停見紅。羅馬作客拉素於上半場已有中堅羅渣伊賓尼斯兩黃一紅被逐，最終負0:1，雙方完場後再有爭執，首都狼中場白賴仁基斯坦迪和主隊守將阿當馬路錫一起領紅；老婦人1:0贏國米一仗亦充滿火藥味，前者中場里安度柏利迪斯和藍黑軍翼衞迪岩布斯奧在鳴笛前起衝突雙雙被逐。