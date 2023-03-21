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阿朗素上台破百次大關

2023-03-21 列印
■阿朗素暢飲香檳，慶祝生涯第100次踏上頒獎台。
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  周日F1沙特阿拉伯站，紅牛車手佩雷斯和韋斯塔潘繼首站巴林後再次包辦頭兩名。而雅士頓馬田的阿朗素亦連續兩站得第3，職業生涯第100次踏上頒獎台，成為F1史上第6位達此壯舉的車手。
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