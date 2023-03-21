阿朗素上台破百次大關

昨日舉行兩場矚目大賽，結果打吡由姚廄「遨遊氣泡」爆冷奪標，馬房另贏「步大威猛」起孖，而女皇銀禧紀念則由文廄「金鑽貴人」熱門掄元。至於呂健威勝出「龍之心」和「金發銀發」，並且成為練馬師王，後駒是何澤堯在...

2023-03-20