全場爆滿 新兵搶韁 港快馬爭位

■安達臣（右）期望港將大打進攻足球。

■新兵（左起）黃皓雋、艾華、潘沛軒、謝家榮及顏卓彬有望登場。

香港隊今晚8時在旺角場擺陣鬥新加坡，快馬艾華在內的5位新兵將有機會在這場全場滿座的友賽亮相，誓要藉主場之利在2023年打響頭炮。港隊教練安達臣強調亞洲盃爭位之旅已經開始，眾將要用表現證明有力入選港隊名單。門票一早售罄、現場發售新球衣、外流球員回歸、艾華火速拿到護照入選，各樣話題相加令今場紅旗爆棚波格外矚目。安達臣訓練時多次強調要貫徹逼搶進攻踢法，他說：「每次爭五五波時，球員都要付出100%去搶回皮球。我的大軍名單中有44至45人，球員要用表現證明有力成為港隊最佳23人，在來年1月前爭位去踢亞洲盃。」安達臣為亞洲盃揀蟀訓練時可見，安達臣仍沿用孫銘謙、安永佳、羅梓駿為前線三叉戟，輔以黃洋、黃威及鞠盈智中場支援，後防由黃梓浩、茹子楠出任兩閘，中堅是梁諾恆及勞烈斯，由葉鴻輝把關，新兵翼鋒艾華、潘沛軒、中場顏卓彬、黃皓雋及門將謝家榮隨時候命。擁有速度的快馬艾華、潘沛軒是變陣棋子力爭上位，安達臣表示：「球員要展示速度、力量及體格，用入球取悅球迷。很多球迷都跟我說想看港隊比賽，今次大家要把握爆棚波機會踢出好表現，展示逼搶及進攻踢法。」新加坡方面，主力芬迪三兄弟沒有隨隊，由前鋒拉尼，新入選的23歲快翼周俊衡及守將陳漢偉等人壓陣。西谷隆之去年4月接掌新加坡，該日本籍主帥說：「3月和6月是起用新人良機，也給予機會邊緣人歸隊。年輕球員需要吸收國際賽經驗，證明有力立足。」Now630台、633台晚上7:45起直播