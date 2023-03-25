國家上陣王

周四歐洲國家盃外圍賽J組，乃C朗拿度第197次為葡萄牙上陣，令他成史上國家隊上陣次數最多球員。他更梅開二度，包括又射入1記罰球，領軍主場以4:0大炒列支敦士登。C朗賽後在社交網絡發文喜言：「回到國家隊，在一座對我來說很是特別的球場士哥。我感覺很好，很榮幸成為史國家隊出場次數最多的球員。」