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狂牛發威

2023-03-27 列印
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周六歐洲國家盃外圍賽A組，西班牙在新任教頭迪拉富安迪首次帶領下，憑丹尼爾奧莫及即將33歲生日的「新丁」祖斯奴（左）後備入替梅開二度，以3：0擊敗有艾寧夏蘭特缺陣的挪威，順利取得3分。祖斯奴賽後說道：「我還未能夠相信這個事實，就像發夢一樣。我必須感謝教練的信任。」
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